Кличко похвастался собственноручно испеченной паской

В воскресенье, 16 апреля, мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Пасхи и показал кулич, испеченный своими руками.
Соответствующую видеозапись опубликовал городской глава в Facebook.
Кличко рассказал, что в детстве считал паску чудом. По его словам, в их семье паски пекла бабушка. В этом году, добавил столичный мэр, он захотел испечь ее своими руками.
"Мои родные удивятся, что я это сделал", - добавил он.
Кроме того, Кличко пожелал всем мира и благополучия, а также заявил, что добро всегда побеждает.
Как сообщал MIGnews.com.ua,в воскресенье, 16 апреля, президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинцам по случаю Пасхи и поздравил всех с праздником. Сообщается, что Порошенко вместе с женой Мариной в Пасхальную ночь посетили несколько христианских храмов Киева и приняли участие в праздничных богослужениях.