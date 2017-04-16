Кличко похвастался собственноручно испеченной паской

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 16 апреля, мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Пасхи и показал кулич, испеченный своими руками.

Соответствующую видеозапись опубликовал городской глава в Facebook.

Кличко рассказал, что в детстве считал паску чудом. По его словам, в их семье паски пекла бабушка. В этом году, добавил столичный мэр, он захотел испечь ее своими руками.

"Мои родные удивятся, что я это сделал", - добавил он.

Кроме того, Кличко пожелал всем мира и благополучия, а также заявил, что добро всегда побеждает.