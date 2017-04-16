ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
Кличко похвастался собственноручно испеченной паской
16.04.2017 12:19

Кличко похвастался собственноручно испеченной паской  Видеорепортаж

В воскресенье, 16 апреля, мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Пасхи и показал кулич, испеченный своими руками.

Соответствующую видеозапись опубликовал городской глава в Facebook.

Кличко рассказал, что в детстве считал паску чудом. По его словам, в их семье паски пекла бабушка. В этом году, добавил столичный мэр, он захотел испечь ее своими руками.

"Мои родные удивятся, что я это сделал", - добавил он.

Кроме того, Кличко пожелал всем мира и благополучия, а также заявил, что добро всегда побеждает.

Как сообщал MIGnews.com.ua,в воскресенье, 16 апреля, президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинцам по случаю Пасхи и поздравил всех с праздником. Сообщается, что Порошенко вместе с женой Мариной в Пасхальную ночь посетили несколько христианских храмов Киева и приняли участие в праздничных богослужениях.

Теги материала: Кличко, Пасха, кулич, Киев
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве закрывается движение ночного троллейбуса
Важное
В Киеве закрывается движение ночного троллейбуса
В столице ограничат движение на участке проспекта Победы
Важное
В столице ограничат движение на участке проспекта Победы
В Киеве нотариус квартиру за 7 млн грн переписал на другого владельца
Важное
В Киеве нотариус квартиру за 7 млн грн переписал на другого владельца
В Киеве предлагают обязать сферу услуг перейти на украинский язык общения
Важное
В Киеве предлагают обязать сферу услуг перейти на украинский язык общения
В центре Киева на месте памятника Ленину появится розмариновая колонна
Важное
В центре Киева на месте памятника Ленину появится розмариновая колонна
Обнародовано расписание движения общественного транспорта в пасхальную ночь
Важное
Обнародовано расписание движения общественного транспорта в пасхальную ночь  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине
Эксклюзив  Эксперт: 99% украинцев могут позволить себе не экономить на пасхальной корзине  Видеорепортаж
16.04.2017
Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина
Эксклюзив  Фесенко рассказал, почему властям не выгодно возвращать Шокина  Видеорепортаж
16.04.2017
В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы
Эксклюзив  В Киеве потоп: возле центрального ЗАГСа прорвало трубы
16.04.2017
Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
Эксклюзив  Пасха или Воскресенье Христово: история праздника, приметы и суеверья
16.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

При каком премьере жить было лучше?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика