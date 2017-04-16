В Киеве закрывается движение ночного троллейбуса

MIGnews.com.ua

В ночь на понедельник, 17 апреля, в Киеве закрывается движение троллейбуса маршрута №91Н.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Отмечается, что движение ночного троллейбуса закрывается 17 апреля с 23:00 до 06:00 18 апреля в связи с проведением ремонта дорожного покрытия путепровода на Лыбидской площади.

"Обращаемся к пассажирам с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения", - говорится в сообщении.