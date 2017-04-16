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В Киеве закрывается движение ночного троллейбуса
16.04.2017 10:40

В Киеве закрывается движение ночного троллейбуса

В ночь на понедельник, 17 апреля, в Киеве закрывается движение троллейбуса маршрута №91Н.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Отмечается, что движение ночного троллейбуса закрывается 17 апреля с 23:00 до 06:00 18 апреля в связи с проведением ремонта дорожного покрытия путепровода на Лыбидской площади.

"Обращаемся к пассажирам с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ночь с 15 на 16 апреля, во время празднования Пасхи, для удобства гостей и жителей столицы работа маршрутных такси и автобусов, которые курсируют возле станций метро, будет продлена на час. В частности, в субботу, 15 апреля, перевозчики будут работать на час дольше, а уже в воскресенье, 16 апреля, они выйдут на час раньше. 

Теги материала: троллейбус, ремонт, ограничение, Киев
Новости СМИ2
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