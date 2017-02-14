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Подземный взрыв в центре Киева: мужчина получил ожоги лица
14.02.2017 16:37

Подземный взрыв в центре Киева: мужчина получил ожоги лица  Фоторепортаж

Во вторник, 14 февраля, на тротуаре улицы Короленковской, 24, в Киеве произошел подземный взрыв. Об инциденте информирует Магнолия-ТВ.

"Двое мужчин спокойно шли вдоль улицы Короленковская. Прямо под ногами прохожих прогремел мощный взрыв. Из-под земли вылетел столб огня", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что, по словам очевидцев произошедшего, одежда на пострадавших мужчинах занялась моментально.

"Один из мужчин получил ожоги лица. Люди самостоятельно потушили на себе пламя и побежали в ближайшую аптеку", - подчеркнули свидетели трагедии.

Предполагается, что причиной происшествия мог послужить взрыв газа или высоковольтных кабелей. На месте взрыва работают газовики.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 14 февраля, на территории оккупированного боевиками Донецка, около Донецкого казенного завода химических изделий прогремел взрыв (ДКЗХИ).

Теги материала: взрыв, Киев, газ, ожоги, фото
Новости СМИ2
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