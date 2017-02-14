Подземный взрыв в центре Киева: мужчина получил ожоги лица

MIGnews.com.ua

Во вторник, 14 февраля, на тротуаре улицы Короленковской, 24, в Киеве произошел подземный взрыв. Об инциденте информирует Магнолия-ТВ .

"Двое мужчин спокойно шли вдоль улицы Короленковская. Прямо под ногами прохожих прогремел мощный взрыв. Из-под земли вылетел столб огня", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что, по словам очевидцев произошедшего, одежда на пострадавших мужчинах занялась моментально.

"Один из мужчин получил ожоги лица. Люди самостоятельно потушили на себе пламя и побежали в ближайшую аптеку", - подчеркнули свидетели трагедии.

Предполагается, что причиной происшествия мог послужить взрыв газа или высоковольтных кабелей. На месте взрыва работают газовики.