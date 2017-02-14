Более 6 тыс. полицейских будут патрулировать Киев на мероприятиях ко Дню Героев Небесной сотни

MIGnews.com.ua

На период проведения мероприятий, посвященных Дню Героев Небесной сотни, с 18 по 22 февраля, киевская полиция будет работать в усиленном режиме несения службы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители сообщают, что памятные мероприятия будут проводиться во всех регионах Украины.

"С целью обеспечения публичного порядка и безопасности граждан в территориальных подразделениях планируют при необходимости развернуть деятельность оперативных штабов, в состав которых войдут представители полиции, Национальной гвардии, ГСЧС (Государственной службы чрезвычайных ситуаций, - ред.) и местной власти. В Киеве на службу выйдут более 6 тысяч правоохранителей", - говорится в сообщении.

Согласно информации правоохранителей, будут предприняты все возможные превентивные меры безопасности, в частности у посетителей мероприятий могут проверять документы и осматривать личные вещи. Кроме того, отмечается, что при необходимости может быть ограничен доступ в отдельные места проведения мероприятий.

"В то же время правоохранители обращаются к организаторам и участникам массовых мероприятий с пониманием отнестись к работе по обеспечению публичного порядка и безопасности граждан, соблюдать требования законодательства и избегать конфликтных ситуаций и провокаций", - подчеркивают в полиции.