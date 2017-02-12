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Кличко заявил, что будет бороться с непонятными суммами в платежках за тепло
12.02.2017 16:29

Кличко заявил, что будет бороться с непонятными суммами в платежках за тепло

В воскресенье, 12 февраля,  городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть займется проверкой и обработает все запросы, которые были направлены жителями города, в связи с завышенными начислениями за отопление от "Киевэнерго". Данную информацию обнародовал пресс-центр Киевской государственной городской администрации.

"За декабрь "Киевэнерго" снова с ошибками начислило плату за тепло. Было много платежек, где были непонятные суммы. Городская власть не будет мириться с халатностью и безответственностью компаний-поставщиков коммунальных услуг. Я поручил жилищно-коммунальной инспекции проверить все обращения киевлян относительно начислений за отопление и отчитаться о результатах. Я также обратился в "Киевэнерго", чтобы они выполняли условия договора о содержании объектов теплового хозяйства нашего города", - сказал мэр Киева.

Кличко обратился к киевлянам с просьбой, чтобы те, кто получил квитанции на оплату с завышенными начислениями, обращались в контакт-центр КГГА 1551.

"Каждый случай будет проверяться и получит соответствующую реакцию", - подчеркнул городской голова.

Кличко напомнил, что в этом году заканчивается соглашение, заключенное с ПАО "Киевэнерго",  и столичная власть будет рассматривать новые формы управления тепловым хозяйством города.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 11 февраля, в Верховной Раде Украины сообщили о намерении рассмотреть новую редакцию закона о жилищно-коммунальных услугах, которая предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки.

Теги материала: Киев, Виталий Кличко, ЖКХ, Киевэнерго, платежи, отопление
Новости СМИ2
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