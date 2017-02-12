Кличко заявил, что будет бороться с непонятными суммами в платежках за тепло

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть займется проверкой и обработает все запросы, которые были направлены жителями города, в связи с завышенными начислениями за отопление от "Киевэнерго". Данную информацию обнародовал пресс-центр Киевской государственной городской администрации.

"За декабрь "Киевэнерго" снова с ошибками начислило плату за тепло. Было много платежек, где были непонятные суммы. Городская власть не будет мириться с халатностью и безответственностью компаний-поставщиков коммунальных услуг. Я поручил жилищно-коммунальной инспекции проверить все обращения киевлян относительно начислений за отопление и отчитаться о результатах. Я также обратился в "Киевэнерго", чтобы они выполняли условия договора о содержании объектов теплового хозяйства нашего города", - сказал мэр Киева.

Кличко обратился к киевлянам с просьбой, чтобы те, кто получил квитанции на оплату с завышенными начислениями, обращались в контакт-центр КГГА 1551.

"Каждый случай будет проверяться и получит соответствующую реакцию", - подчеркнул городской голова.

Кличко напомнил, что в этом году заканчивается соглашение, заключенное с ПАО "Киевэнерго", и столичная власть будет рассматривать новые формы управления тепловым хозяйством города.