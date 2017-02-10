В Киеве могут назвать улицу именем Богдана Гаврилишина

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, во время заседания комиссии Киевсовета по вопросам наименований было принято решение о переименовании улицы Ванды Василевской в честь экономиста Богдана Гаврилишина. Данную информацию разместил пресс-центр КГГА на официальном сайте.

Вопрос о переименовании улицы Ванды Василевской будет вынесен на общественное обсуждение, по итогам которого комиссия повторно рассмотрит это предложение и передаст его на утверждение Киевсовета.

Улица Ванды Василевской входит в список на переименование, так как Василевская - революционерка, польская и советская писательница, лауреат трех Сталинских премий, а согласно закону о декоммунизации необходимо ликвидировать идеологическое наследие советского периода истории.

Богдан Гаврилишин являлся советником первого президента Украины, четырех председателей Верховной Рады и трех премьер-министров; председателем Консультативно-совещательного совета при Президиуме Верховной Рады Украины. Инициировал создание ряда молодежных организаций в Украине, был активным членом Всеукраинской скаутской организации "Пласт". Возглавлял Фонд Богдана Гаврилишина в Киеве и фонд "Возрождение" в Женеве.

Незадолго до смерти за значительный вклад в развитие Украины по случаю 90-летия был награжден орденом Свободы от президента Украины.