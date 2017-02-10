ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
Киевская ст.м. "Петровка" изменит свое название
10.02.2017 13:25

Киевская ст.м. "Петровка" изменит свое название

В пятницу, 10 февраля, общественный активист Аннабель Морина сообщила, что во время заседания комиссии Киевсовета по вопросам наименований, было утверждено решение о переименовании станции метро "Петровка" в "Почайну". Данную информацию Морина разместила на персональной странице в Facebook.

"Комиссия по наименованиям Киевсовета только что приняла решение о переименовании станции метро "Петровка" на станцию "Почайна", - сообщила активист.

Вопрос о переименовании станции метрополитена возник в рамках государственной политики декоммунизации, так как название "Петровка" связано с фамилией советского партийного деятеля Григория Петровского, а значит, подлежит изменению.

Далее вопрос о переименовании станции будет вынесен на общественное обсуждение. Голосование будет проводиться на сайте Киевской городской администрации на протяжении двух месяцев.

Справка: река Почайна - правый приток Днепра, которая разделяла Подол и Оболонь. В водах этой реки при князе Владимире были крещены киевляне. Почайна многократно упоминается в древних летописях.

Как сообщал MIGnews.com.uа, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" предупредило о начале ремонтных работ на станции киевского метро "Левобережная", которые будут проводиться с 18 февраля до 30 апреля 2017 года.

Теги материала: Киев, Метро, декоммунизация, переименование
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [14] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве могут назвать улицу именем Богдана Гаврилишина
Важное
В Киеве могут назвать улицу именем Богдана Гаврилишина
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Важное
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Киевляне отмечают всемирный зимний день "На велосипеде на работу"
Важное
Киевляне отмечают всемирный зимний день "На велосипеде на работу"  Фоторепортаж
В Киеве на Институтской могут построить Музей Революции
Важное
В Киеве на Институтской могут построить Музей Революции
Из-за снежного коллапса в Киеве увеличился пассажиропоток в метро
Важное
Из-за снежного коллапса в Киеве увеличился пассажиропоток в метро
Киевская мэрия продлила ограничение на въезд в город фур
Важное
Киевская мэрия продлила ограничение на въезд в город фур

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017
Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
Эксклюзив  Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
10.02.2017
Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины
Эксклюзив  Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины  Видеорепортаж
10.02.2017
Боевики вновь открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки: есть пострадавшие
Эксклюзив  Боевики вновь открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки: есть пострадавшие
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика