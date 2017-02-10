Киевская ст.м. "Петровка" изменит свое название

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, общественный активист Аннабель Морина сообщила, что во время заседания комиссии Киевсовета по вопросам наименований, было утверждено решение о переименовании станции метро "Петровка" в "Почайну". Данную информацию Морина разместила на персональной странице в Facebook.

"Комиссия по наименованиям Киевсовета только что приняла решение о переименовании станции метро "Петровка" на станцию "Почайна", - сообщила активист.

Вопрос о переименовании станции метрополитена возник в рамках государственной политики декоммунизации, так как название "Петровка" связано с фамилией советского партийного деятеля Григория Петровского, а значит, подлежит изменению.

Далее вопрос о переименовании станции будет вынесен на общественное обсуждение. Голосование будет проводиться на сайте Киевской городской администрации на протяжении двух месяцев.

Справка: река Почайна - правый приток Днепра, которая разделяла Подол и Оболонь. В водах этой реки при князе Владимире были крещены киевляне. Почайна многократно упоминается в древних летописях.