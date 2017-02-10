Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"

В социальных сетях бурную реакцию вызвало намерение Киевсовета переименовать станцию метро "Петровка" в честь реки Почайна, впадающей в Днепр. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, комментарии, посвященные этой теме.

Основатель ГО "Громадський рух Почайна" Анабелла Морина с воодушевлением восприняла намерение Киевсовета: "Комиссия по наименованиям Киевсовета только что приняла решение о переименовании станции метро "Петровка" на станцию "Почайна"! Члены комиссии и присутствующие столько добрых слов сказали о Почайне и переименовании! Следующий этап - 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киеврады. И ваш шанс, дорогие друзья, вернуть нашу настоящую историю!"

Журналист Владимир Кацман задал несколько риторических вопросов о переименовании: Комиссия Киевсовета по вопросам наименований приняла решение о переименовании станции метро "Петровка" в станцию метро "Почайна"... У меня никаких претензий к новому названию, напротив, это древнее название реки вызывает у меня массу положительных эмоций. Но. Люди, а почему нужно обязательно что-то переименовывать? Почему не построить новую станцию - и не назвать ее прекрасным именем? Почему мы отказываемся от практики времен того же Сан Саныча Омельченко: я, наверное, так давно живу на Земле, что помню, когда в год запускали в строй по станции, а то и по две новые станции столичного метро! Более того, я не фанат, а скорее идеологический противник "всеукраинского старосты" коммуниста Петровского, но кто из киевлян помнит, что станция (а еще раньше район Подола) назвали именно в его честь? И главное: неужели станция "Почайна" предложит пассажирам качественно новый уровень обслуживания и перевозок в сравнении со станцией "Петровка"? Стоимость проезда подешевеет?"

"Верит ли в такое сама "комиссия по переименованию"? И вообще: не лучше бы Киевраде заняться порядком в городе, уборкой снега, проблемой холодных квартир, заоблачных счетов за них, а не только то и делать, что что-то переименовывать? В современном, чистом, красивом городе без автопробок и с хорошей экологией всегда найдется в честь кого назвать новостройки", - пишет Кацман.