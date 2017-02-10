ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
Киевляне отмечают всемирный зимний день "На велосипеде на работу"
10.02.2017 13:03

Киевляне отмечают всемирный зимний день "На велосипеде на работу"  Фоторепортаж

В пятницу, 10 февраля, киевляне приняли участие во всемирном зимнем дне "На велосипеде на работу". Об этом сообщает Ассоциация велосипедистов Киева.

По полученным данным, утром перед работой все, кто хотел принять участие в акции, собрались на Площади Независимости.

"Мы убедились, что климат не является препятствием для езды на велосипеде в Киеве в течение всего года. Чтобы велосипед стал удобным и безопасным для всех транспортом, нужны три простые вещи: не парковать автомобили на обочине, строить велоинфраструктуру и чистить дороги зимой. Учитывать движение на велосипеде необходимо даже при ремонте улиц, но Киевавтодор этого не делает", - отметили в ассоциации.

В то же время участники акции рассказали, что зимой ездить на велосипеде совсем не холодно, а даже наоборот, ведь тело при движении согревается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Ассоциации велосипедистов Киева предложили отметить зимний день "На велосипеде на работу", совершив велопробег. 

Теги материала: Киев, велосипед, движение, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [14] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве могут назвать улицу именем Богдана Гаврилишина
Важное
В Киеве могут назвать улицу именем Богдана Гаврилишина
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Важное
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Киевская ст.м. "Петровка" изменит свое название
Важное
Киевская ст.м. "Петровка" изменит свое название
В Киеве на Институтской могут построить Музей Революции
Важное
В Киеве на Институтской могут построить Музей Революции
В "Парке Киевская Русь" на выходных отпразднуют День влюбленных
Важное
В "Парке Киевская Русь" на выходных отпразднуют День влюбленных  Фоторепортаж
Из-за снежного коллапса в Киеве увеличился пассажиропоток в метро
Важное
Из-за снежного коллапса в Киеве увеличился пассажиропоток в метро

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона погибшего Гиви
Эксклюзив  Бои под Авдеевкой: ВСУ уничтожили половину батальона погибшего Гиви
10.02.2017
Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017
Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
Эксклюзив  Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
10.02.2017
Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины
Эксклюзив  Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины  Видеорепортаж
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика