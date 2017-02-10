Киевляне отмечают всемирный зимний день "На велосипеде на работу"

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, киевляне приняли участие во всемирном зимнем дне "На велосипеде на работу". Об этом сообщает Ассоциация велосипедистов Киева.

По полученным данным, утром перед работой все, кто хотел принять участие в акции, собрались на Площади Независимости.

"Мы убедились, что климат не является препятствием для езды на велосипеде в Киеве в течение всего года. Чтобы велосипед стал удобным и безопасным для всех транспортом, нужны три простые вещи: не парковать автомобили на обочине, строить велоинфраструктуру и чистить дороги зимой. Учитывать движение на велосипеде необходимо даже при ремонте улиц, но Киевавтодор этого не делает", - отметили в ассоциации.

В то же время участники акции рассказали, что зимой ездить на велосипеде совсем не холодно, а даже наоборот, ведь тело при движении согревается.