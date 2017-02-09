КГГА одобрила выделение земли для создания Музея Революции достоинства

MIGnews.com.ua

Киевский горсовет одобрил разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной сотни - Музею Революции достоинства, сообщили в пресс-службе КГГА.

Согласно решению, за которое проголосовали 103 депутата, предусматривается разработка проекта землеустройства для Музея Революции достоинства на Аллее Героев Небесной сотни, 3, в Печерском районе ориентировочной площадью 1,23 га.

Одобрено строительство мемориально-музейного комплекса на соответствующем земельном участке. Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив отметил, что усилиями волонтеров и Института национальной памяти собрано почти две тысячи артефактов, которые требуют определенных условий для сохранения, реставрации и экспонирования.

На данный момент они временно хранятся в неприспособленных условиях в Музее Ивана Гончара и Музее истории Украины во Второй мировой войне.

"Наша задача не просто выставить экспонаты или создать музей фактов конкретного события. Это будет мемориальный комплекс, который даст возможность осуществлять те или иные конференции, круглые столы, горячие обсуждения общественной жизни. Это будет университет майдана, философия свободы и достоинства многих наших событий, которые мы пережили, и наши деды, добывая свободу для нас”, - прокомментировал ситуацию министр культуры Евгений Нищук и добавил. что Музей Революции достоинства должен стать культурно-просветительской площадкой.