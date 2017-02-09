Киевляне отмыли Берлинскую стену и извинились за действия Гончаренко

MIGnews.com.ua

В Киеве активисты отмыли часть Берлинской стены у немецкого посольства в Украине, которое недавно изуродовал краской народный депутат Алексей Гончаренко, сообщается в социальной сети Facebook .

"Мы, молодые и не безразличные граждане Украины, осуждаем поступок народного депутата Алексея Гончаренко. Данный жест не имеет ничего общего со здравым смыслом, международной дружбой и дипломатией. Более того, он осквернил память немецкого народа, на территории посольства. Падение стены символизирует освобождение от коммунизма и советской тоталитарной системы, той тоталитарной системы, с которой украинский народ сейчас борется на востоке нашей страны" - написал активист Олег Прилипко на своей страничке, прикрепив статус фотографиями.

Также Прилипко сообщил, что данный акт вандализма недостоин статуса народного избранника.

"Гончаренко как депутат опозорил народ Украины, он должен был обратиться к методам дипломатии, а не заниматься вандализмом над чужой памятью, как мелкий хулиган. Из-за таких, как он международное сообщество может делать неправильные выводы о нашей стране", - написал он.

Активист также попросил "от лица молодых людей, жителей Киева и активистов", прощения за такой неадекватный поступок.

"Мы прекрасно помним историю и знаем, что Германия стала первой страной, установившей дипломатические отношения с Киевом. Мы выступаем за территориальную целостность как Германии, так и Украины, и просим компетентные государственные структуры принять меры по отношению к Алексею Гончаренко. Этот поступок нельзя оставлять безнаказанным" - выразил свою позицию Прилипко.

Сообщается, что активисты не имеют никаких официальных статусов, однако стыд за деятельность нардепа вызвал у них желание отмыть стену посольства.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поступок народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко не является отображением общей позиции политической партии.