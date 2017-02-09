В Киеве на Институтской могут построить Музей Революции

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что Киевсовет должен предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу участка Национальному мемориальному комплексу героев Небесной сотни. Об этом Кличко заявил во время заседания Киевсовета, передает пресс-центр КГГА.

"Я уверен, что такое решение поддержат все депутаты Киевсовета. И Музей Революции Достоинства будет построен на Аллее Героев Небесной сотни на улице Институтской, 3", – отметил Виталий Кличко.

По мнению столичного мэра, мемориально-музейный комплекс должен располагаться на месте трагических событий, чтобы стать символом борьбы украинского народа за свою свободу и достоинство.

"Память наших героев будет почтена и увековечена", - добавил Виталий Кличко.

Также по инициативе Виталия Кличко депутаты Киевсовета минутой молчания почтили память Героев Небесной сотни.