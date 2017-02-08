В "Парке Киевская Русь" на выходных отпразднуют День влюбленных

MIGnews.com.ua

По случаю Дня влюбленных в "Парке Киевская Русь" 11 и 12 февраля состоится интересная программа, в которую будут входить романтические сюрпризы для пар и интересные развлечения для тех, кто еще ищет свою половинку.

Начнется празднование с театрализованного представления на Большом ристалище. Здесь оживет прекрасная сказка о Принце, Принцессе и злом Драконе, который пытается помешать счастью молодой пары. Но закончиться в сказке все традиционно благополучно, а потом начнутся веселые гулянья.

Те из гостей Парка, кто еще не нашел свою любовь, смогут узнать имена своих суженых, благодаря древним гаданиям. Также для них пройдут специальные игры и обряды, призванные познакомить и сблизить молодых людей. Ну а тех, кто уже встретил свою судьбу, ждут романтические конкурсы для двоих, чтобы еще ярче разжечь огонь чувств.

Также можно будет устроить романтическое катание для двоих по Древнему Киеву верхом на лошадях или в экипаже. А также выяснить, кто из пары лучший стрелок из лука в средневековом тире.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Древний Киев в "Парке Киевская Русь" расположен в с. Копачев Обуховского района. Добраться можно маршрутными автобусами от ст. м. "Выдубичи" или собственным транспортом.

Стоимость билетов - 150 грн, пенсионеры - 80 грн, дети школьного возраста - 50 грн, дошкольники - бесплатно. Детали на сайте: www.parkkyivrus.com.