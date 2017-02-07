Из-за снежного коллапса в Киеве увеличился пассажиропоток в метро

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, в Киеве бушевала снежная буря.

Из-за сильнейшего снегопада столица стала в 10-балльных пробках, а общественный транспорт ходил со специальному режиму. Поэтому многим киевлянам пришлось воспользоваться услугами подземки.

По данным коммунального предприятия "Киевский метрополитен", вчера в метро спустился 1 миллион 597 тысяч человек, что на 107,6 тысяч больше, чем обычно.

"Мы рады каждому пассажиру и с нетерпением ожидаем каждый день в любую погоду!" - отметили в официальном Twitter-аккаунте столичного метрополитена.