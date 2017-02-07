Киевская мэрия продлила ограничение на въезд в город фур

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации приняло решение продлить запрет на въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Ограничение вступило в силу с 7:00 утра, передает пресс-центр КГГА на официальном сайте.

"Такое решение было принято городскими властями, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы снегоуборочной техники на автодорогах столицы",- говорится в сообщении.

Также в администрации города добавили, что по причине сложных погодных условий и обильных осадков в виде снега, коммунальные службы Киева работают круглосуточно.

Мэрия обратилась к водителям, по возможности, не выезжать на личном авто, а пользоваться услугами общественного транспорта.