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Киевская мэрия продлила ограничение на въезд в город фур
07.02.2017 08:25

Киевская мэрия продлила ограничение на въезд в город фур

Во вторник, 7 февраля, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации приняло решение продлить запрет на въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Ограничение вступило в силу с 7:00 утра, передает пресс-центр КГГА на официальном сайте.

"Такое решение было принято городскими властями, чтобы не создавать дополнительных препятствий для работы снегоуборочной техники на автодорогах столицы",- говорится в сообщении.

Также в администрации города добавили, что по причине сложных погодных условий и обильных осадков в виде снега, коммунальные службы Киева работают круглосуточно.

Мэрия обратилась к водителям, по возможности, не выезжать на личном авто, а пользоваться услугами общественного транспорта.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 6 февраля было введено ограничение для грузового транспорта до 20:00 часов и, из-за сложных погодных условий, ограничено движение грузовиков на дорогах Житомирской области.

Теги материала: Киев, КГГА, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, снегопад
Новости СМИ2
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