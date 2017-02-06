Кличко прокомментировал ситуацию со снежным коллапсом в Киеве

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, по причине резкого ухудшения погодных условий и обильных снегопадов, городской глава Киева Виталий Кличко обратился к жителям и гостям столицы с просьбой, по возможности, не выезжать на дороги на своих авто. Кличко записал видеообращение и разместил его на персональной странице в Facebook.

"Уважаемые киевляне, столица снова охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики также обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно", - говорится в обращении мэра города.

Кличко подчеркнул, что ситуация с уборкой города от снега осложняется тем, что обильные осадки продолжаются.

Также глава КГГА сообщил, что он обратился за помощью к сотрудникам Национальной полиции и Нацгвардии, которые помогут водителям при возникновении экстренных ситуаций.