В Киеве ст.м. "Олимпийская" очистили от МАФов

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, в Киевском метрополитене продолжается демонтаж незаконных торговых точек, сегодня от МАФов была очищена станция метро "Олимпийская". Данную информацию опубликовал пресс-центр коммунального предприятия “Киевский метрополитен” на официальной странице в Facebook.

"В общем 90% конструкций, который противоречили правилам пожарной безопасности в метро, демонтированы. Друзья, сообщайте про случаи стихийной торговли дежурным правоохранителям, не покупайте с рук и не жертвуйте деньги в метрополитене", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

Ранее от незаконных торговых точек были освобождены три станции метрополитена для удобства пассажиров подземки.