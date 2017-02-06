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В Киеве ст.м. "Олимпийская" очистили от МАФов
06.02.2017 13:26

В Киеве ст.м. "Олимпийская" очистили от МАФов

В понедельник, 6 февраля, в Киевском метрополитене продолжается демонтаж незаконных торговых точек, сегодня от МАФов была очищена станция метро "Олимпийская". Данную информацию опубликовал пресс-центр коммунального предприятия “Киевский метрополитен” на официальной странице в Facebook.

"В общем 90% конструкций, который противоречили правилам пожарной безопасности в метро, демонтированы. Друзья, сообщайте про случаи стихийной торговли дежурным правоохранителям, не покупайте с рук и не жертвуйте деньги в метрополитене", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен".

Ранее от незаконных торговых точек были освобождены три станции метрополитена для удобства пассажиров подземки.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 28 ноября, в Киеве на станции метрополитена "Льва Толстого" демонтировали киоски, расположенные возле турникетов на станции.

Теги материала: Киев, Метро, Метрополитен, МАФ
Новости СМИ2
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