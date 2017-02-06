В Киевпастрансе объяснили, что значит "специальный режим движения транспорта"

В понедельник, 6 февраля, из-за ухудшения погодных условий было принято решение организовать работу наземного общественного транспорта по специальному режиму. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпастранс".
Пресс-секретарь предприятия Анна Бондарь рассказала NewsOne, что специальный режим движения общественного транспорта связан с тем, что снегопад и пробки значительно снизили скорость его передвижения, при этом хуже всего в таких условиях работают троллейбусы.
"Из-за этого могут быть сбои в количестве выпусков, в графике движения и в скорости движения. Это может означать, что уменьшится количество подвижного состава, количество выпусков", - отметила Бондарь.
Вместе с тем она подчеркнула, что в настоящее время транспорт движется по утвержденному графику, однако на протяжении дня он может ситуативно меняться.
"Пока у нас все нормально, но ситуативно в течении дня могут быть такие меры. Особенно в час пик утренний и вечерний, а также когда идет снег", - констатировала Бондарь.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 6 февраля, сложные погодные условия не повлияли на режим работы двух аэропортов, которые находятся на территории Киева и Киевской области.