Непогода не повлияла на работу столичных аэропортов

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, сложные погодные условия не повлияли на режим работы двух аэропортов, которые находятся на территории Киева и Киевской области, передает пресс-центр.

Аэропорт "Киев" работает в штатном режиме и просит пассажиров, вылетающих сегодня, заранее выезжать из дома по причине затрудненного движения на автомобильных дорогах столицы.

"Аэропорт Киев работает в штатном режиме. Просьба заранее выезжать в аэропорт и следить за статусом рейсом в режиме онлайн табло. Удачного дня!", - говорится в сообщении авиапредприятия на странице в Facebook.

По информационному табло в Международном аэропорту "Борисполь", аэропорт функционирует, но на данный момент задерживаются вылет рейсов в Ригу, Минск, Одессу, Барселону и Пекин.