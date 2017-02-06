"Внезапно для коммунальщиков посреди зимы": соцсети о сильном снегопаде в Киеве

Утром в понедельник, 6 февраля, в результате сильных снегопадов в Киеве образовались 10-балльные пробки. Пользователи соцсетей принялись активно обсуждать сложившуюся в столице ситуацию. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

Заместитель мэра Днепра Яника Мерило высказалась в сторону столичных властей: "А Киев завалило снегом. Пробки 10 из 10 и снегоуборочных машин не видно, Но зачем чистить снег, "он же белый и весной и сам растает". Ну и вообще каждый год выпадает неожиданно, прямо как рождество".

Эксперт по вопросам энергоэффективности Игорь Черкашин вспомнил недавние тренды соцсетей: "Ничто так не развивает патриотические чувства и не тонизирует реформаторский задор в тылу, как полтора часа фитнеса со снеговой лопатой возле дома или офиса. Пользы точно больше чем от пустого пиара на отжиманиях. Почисти снег вокруг себя - будь патриотическим реформатором! Пост написан между первым и вторым "подходом" к снеговой лопате. Призыв никоим образом не мешает коммунальным службам таки чистить дороги".

Делились также и фотографиями заснеженного Киева - смотрите фото в галерее.