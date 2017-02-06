Киевская ОДА призывает снизить стоимость проезда в общественном транспорте

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, глава Киевской областной госадминистрация Александр Горган обратился к автоперевозчикам с призывом снизить стоимость проезда в общественном транспорте до уровня, предшествовавшего резкому подорожанию. Данную информацию распространил пресс-центр Киевской ОГА на официальном сайте.

"Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резкому подорожанию в январе. В течение недели, до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда, которая будет учитывать уровень платежеспособности населения, стоимость топлива и других факторов, влияющих на стоимость проезда", - говорится в сообщении.

Обладминистрация создала специальную рабочую группу, которая будет изучать вопрос обоснованности стоимости проезда в общественном транспорте. На данный момент уже состоялось несколько встреч с представителями транспортных предприятий.

Также в Киевской ОГА обращают внимание на то, что треть трудоспособного населения Киевской области каждый день приезжает в столицу, так как постоянно работает в Киеве.