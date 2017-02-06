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Транспортный коллапс в Киеве: пробки достигли максимальных 10 баллов
06.02.2017 09:20

Транспортный коллапс в Киеве: пробки достигли максимальных 10 баллов

По состоянию на 09:05 понедельника, 6 февраля, пробки в Киеве достигли максмимальных 10 баллов.

По данным онлайн-сервиса "Яндекс.Пробки", автомобили на всех столичных мостах двигаются в направлении центра города со скоростью, которая не превышает 10 км/ч. Также парализован центр города. В частности, стоит бульвар Леси Украинки, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы. Движение на Крещатике затруднено, также как и на Большой Васильковской и на проспекте Комарова (до Индустриального моста).

Напомним, по состоянию на 08:30 понедельника, 6 февраля, пробки в Киеве достигали 9 баллов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 6 февраля, синоптики обещают снегопады на всей территории Украины. Из-за ожидаемых снегопадов столичные власти решили органичить крупногабаритному транспорту въезд в Киев

Теги материала: Киев, пробки, автомобиль
Новости СМИ2
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