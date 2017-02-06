Транспортный коллапс в Киеве: пробки достигли максимальных 10 баллов

MIGnews.com.ua

По состоянию на 09:05 понедельника, 6 февраля, пробки в Киеве достигли максмимальных 10 баллов.

По данным онлайн-сервиса "Яндекс.Пробки", автомобили на всех столичных мостах двигаются в направлении центра города со скоростью, которая не превышает 10 км/ч. Также парализован центр города. В частности, стоит бульвар Леси Украинки, бульвар Тараса Шевченко, проспект Победы. Движение на Крещатике затруднено, также как и на Большой Васильковской и на проспекте Комарова (до Индустриального моста).

Напомним, по состоянию на 08:30 понедельника, 6 февраля, пробки в Киеве достигали 9 баллов .