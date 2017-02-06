Из-за снегопада Киев стал в 9-балльных пробках

В понедельник, 6 февраля, по состоянию на 08:30 пробки в Киеве достигли 9 баллов. Об этом свидетельствую данные онлайн-сервиса "Яндекс.Пробки".
Стоит отметить, что движение транспорта затруднено во всех районах города. Также произошло достаточно много дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, несмотря на ограничения движения крупногабаритного транспорта в Киеве, водители в "Яндекс.Пробки" сообщают о том, что на дорогах в городе все-таки есть фуры.
Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Киеве ожидаются сильные снегопады - ночью прирост высоты снежного покрова достигнет 1,5-2 см, а днем - на 2-3 см.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 6 февраля, с 06:00 крупногабаритному транспорту ограничили въезд в Киев.