Из-за снегопада Киев стал в 9-балльных пробках

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, по состоянию на 08:30 пробки в Киеве достигли 9 баллов. Об этом свидетельствую данные онлайн-сервиса "Яндекс.Пробки".

Стоит отметить, что движение транспорта затруднено во всех районах города. Также произошло достаточно много дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, несмотря на ограничения движения крупногабаритного транспорта в Киеве, водители в "Яндекс.Пробки" сообщают о том, что на дорогах в городе все-таки есть фуры.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Киеве ожидаются сильные снегопады - ночью прирост высоты снежного покрова достигнет 1,5-2 см, а днем - на 2-3 см.