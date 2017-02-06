Водителям на заметку: в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, с 06:00 крупногабаритному транспорту ограничили въезд в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городской государственной администрации.

По полученным данным, сегодня в столице ожидаются сильные снегопады. Кроме того синоптики сообщают, что идет похолодание - до -20°

"В условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.