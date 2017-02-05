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В киевской школе-интернате произошло массовое отравление детей
05.02.2017 16:51

В киевской школе-интернате произошло массовое отравление детей

Семерых детей из музыкальной школы-интерната имени Н. Лысенко в Киеве забрали в больницу, пишет "Обозреватель".

Причиной называют отравление пищей.

По информации медиков, в субботу утром, 4 февраля, шесть девочек и один мальчик пожаловались на плохое самочувствие. 

Детей забрали в больницу, где медики констатировали у них острую кишечную инфекцию.

Отмечается, что, по предварительной информации, дети употребляли некачественную пищу. На данный момент продолжается выяснение всех обстоятельств ЧП.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в Блоке Петра Порошенко подтвердили факт отравления ртутью замглавы фракции Игоря Кононенко.

По данным СМИ, отравление ртутью у народного избранника было обнаружено накануне Нового года.

Теги материала: Киев, отравление, дети, больница
Новости СМИ2
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