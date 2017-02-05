В Киевском метро рассказали, когда из оборота исчезнут жетоны

MIGnews.com.ua

В субботу, 5 февраля, в КП "Киевский метрополитен" заявили о намерениях изъять из оборота жетоны в течение 2017 года, сообщает УНН .

На данный момент количество жетонов в обороте составляет 2149689 штук.

Пресс-служба столичного метрополитена сообщила, что ведение проездных билетов нового образца будет происходить постепенно.

Стоимость билета нового образца будет известна, после того, как киевские власти представят новое электронное средств оплаты разового проезда.

Кроме этого, КП "Киевский метрополитен" проанонсировали внедрения единого электронного билета для всего пассажирского транспорта столицы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по оценкам экспертов Киевской городской государственной администрации себестоимость проезда в киевском метрополитене составляет 6 гривен за поездку.