Кличко пообещал ответить на все жалобы киевлян по поводу коммунальных платежей

MIGnews.com.ua

Во время расширенного заседания коллегии КГГА мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все жалобы киевлян на качество получаемых коммунальных услуг и некорректные расчеты будут иметь оперативную реакцию столичных властей. Также он отметил, что столице пришлось в сложных условиях готовиться к этому отопительному сезону, передает РБК-Украина .

"Но мы сделали все, чтобы в отопительный сезон в квартире каждого киевлянина было тепло", - подчеркнул Кличко.

Киевский городской глава отметил, что кроме споров между "Киевэнерго" и НАК "Нафтогаз" добавился фактор колоссального роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"На формирование тарифов мы как городская власть не влияем. Кроме единого тарифа - за обслуживание придомовых территорий. Он не был увеличен", - заявил Кличко.

Он также сообщил, что столичная власть взяла на себя ответственность и приняла решение об установлении части домовых счетчиков инвестиционной программы "Киевэнерго" за счет городских средств и на это было выделено 40 млн грн.

"С начала отопительного периода городской диспетчерской службой КП "Киевжилспецэксплуатация" было зафиксировано более 2,7 тысячи повреждений, в результате которых от отопления было отключено почти 7,5 тысячи жилых домов. За аналогичный период 2015-2016 годов было зафиксировано почти 3 тыс. повреждений, в результате чего было отключено от теплоснабжения около 9 тысяч жилых домов", - сказал Кличко.

Мэр также отметил, что сейчас некоторые киевляне получают счета за тепло с астрономическими суммами.

"Это недопустимо! Напомню, что мы создали систему обратной связи, чтобы все жалобы на качество получаемых услуг, некорректные расчеты и другие проблемы получали оперативный ответ. Таких жалоб только в этом году уже более 200. И уверяю, что все они будут рассмотрены и будет надлежащая реакция. И выводы тоже", - резюмировал Кличко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Виталий Кличко провел осмотр 50 новых автобусов , которые уже через неделю начнут курсировать по столице.