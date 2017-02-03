ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
Кличко пообещал ответить на все жалобы киевлян по поводу коммунальных платежей
03.02.2017 14:16

Кличко пообещал ответить на все жалобы киевлян по поводу коммунальных платежей

Во время расширенного заседания коллегии КГГА мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все жалобы киевлян на качество получаемых коммунальных услуг и некорректные расчеты будут иметь оперативную реакцию столичных властей. Также он отметил, что столице пришлось в сложных условиях готовиться к этому отопительному сезону, передает РБК-Украина.

"Но мы сделали все, чтобы в отопительный сезон в квартире каждого киевлянина было тепло", - подчеркнул Кличко.

Киевский городской глава отметил, что кроме споров между "Киевэнерго" и НАК "Нафтогаз" добавился фактор колоссального роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

 "На формирование тарифов мы как городская власть не влияем. Кроме единого тарифа - за обслуживание придомовых территорий. Он не был увеличен", - заявил Кличко.

Он также сообщил, что столичная власть взяла на себя ответственность и приняла решение об установлении части домовых счетчиков инвестиционной программы "Киевэнерго" за счет городских средств и на это было выделено 40 млн грн.

"С начала отопительного периода городской диспетчерской службой КП "Киевжилспецэксплуатация" было зафиксировано более 2,7 тысячи повреждений, в результате которых от отопления было отключено почти 7,5 тысячи жилых домов. За аналогичный период 2015-2016 годов было зафиксировано почти 3 тыс. повреждений, в результате чего было отключено от теплоснабжения около 9 тысяч жилых домов", - сказал Кличко.

Мэр также отметил, что сейчас некоторые киевляне получают счета за тепло с астрономическими суммами.

"Это недопустимо! Напомню, что мы создали систему обратной связи, чтобы все жалобы на качество получаемых услуг, некорректные расчеты и другие проблемы получали оперативный ответ. Таких жалоб только в этом году уже более 200. И уверяю, что все они будут рассмотрены и будет надлежащая реакция. И выводы тоже", - резюмировал Кличко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Виталий Кличко провел осмотр 50 новых автобусов, которые уже через неделю начнут курсировать по столице.

Ранее сообщалось, что Киевэнерго не будет пересчитывать суммы платежей за тепло жителям домов со счетчиками, даже если температура воздуха в течение определенного времени была ниже санитарной нормы +18 градусов.

Теги материала: Виталий Кличко, коммунальные тарифы, жалобы, ответ
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Кличко заявил о начале строительства метро на "Виноградарь"
Важное
Кличко заявил о начале строительства метро на "Виноградарь"  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Кличко пообещал, что через три года проблема очередей в детские сады будет решена
Важное
Кличко пообещал, что через три года проблема очередей в детские сады будет решена  Видеорепортаж
Гройсман и Кличко отведали глинтвейн на Рождественской ярмарке
Важное
Гройсман и Кличко отведали глинтвейн на Рождественской ярмарке  Фоторепортаж
Градостроительный совет собирает круглый стол в отношении Театра на Подоле
Важное
Градостроительный совет собирает круглый стол в отношении Театра на Подоле
Кличко заявил, что незаконно построенные высотки будут ликвидированы
Важное
Эксклюзив  Кличко заявил, что незаконно построенные высотки будут ликвидированы  Видеорепортаж
Кличко подписал дорожную карту по зданию Театра на Подоле
Важное
Кличко подписал дорожную карту по зданию Театра на Подоле

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
Эксклюзив  Дональд Трамп подписывает любой указ, который вы пожелаете
03.02.2017
Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой
Эксклюзив  Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой  Видеорепортаж
03.02.2017
Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
Эксклюзив  Добкин рассказал, что спровоцировало конфликт на Донбассе
03.02.2017
Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж
02.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика