В Киеве из-за дождя и гололеда столкнулись 11 авто, город остановился в пробках

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, в Киеве на проспекте Победы столкнулись 11 автомобилей, сообщила спикер столичного главка полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

"Будьте осторожны! На улице - скользко!!! Берегите себя и соблюдайте дистанцию! p.s. На проспекте Победы в Киеве столкнулись 11 автомобилей. Информации о тяжелых травмированных нет", - написала Блищик.

Также на автодорогах столицы наблюдается сложная ситуация из-за дождя и гололеда, согласно данным ресурса "Яндекс".

Сейчас в украинской столице заторы оцениваются 4 балла из десяти ,однако утром они достигали 7 баллов. На многих дорогах произошли аварии.

Самая сложная ситуация наблюдалась на въезде в город со стороны Житомира. Также в результате ДТП на Варшавской трассе скорость движения не превышала 15 км/ч.

На Борщаговке движение замедлилось до 3 км/ч.

На Южном мосту было две аварии, из-за чего транспорт двигался не быстрее 7 км/ч. Медленное движение на мостах Патона и Метро.