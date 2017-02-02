Маршрут киевского трамвая №2 временно изменится

В пятницу, 3 февраля, Киевская городская государственная администрация предупредила, что завтра в столице изменится маршрут городского трамвая №2 и он будет курсировать неполный день. Данную информацию обнародовал пресс-центр администрации на официальном сайте.
В утренние часы, с 10:40 до 12:30, движение трамваев маршрута №2 закроется. Такие изменения связаны с испытательными работами на контактной сети.
Трамвай №2 ходит с Михайловской Борщаговки до ст. "Кольцевая дорога".
Как сообщал MIGnews.com.uа, 31 января, в Киев прибыли пять новых троллейбусов "Богдан" , которые оснащены кондиционерами, системами автономного хода и видеонаблюдения. Троллейбусы будут максимально комфортными и удобными для пассажиров, поскольку они оборудованы современными системами кондиционирования в кабине водителя и в салоне.