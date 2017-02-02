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Маршрут киевского трамвая №2 временно изменится
02.02.2017 21:45

Маршрут киевского трамвая №2 временно изменится

В пятницу, 3 февраля, Киевская городская государственная администрация предупредила, что завтра в столице изменится маршрут городского трамвая №2 и он будет курсировать неполный день. Данную информацию обнародовал пресс-центр администрации на официальном сайте.

В утренние часы, с 10:40 до 12:30, движение трамваев маршрута №2 закроется. Такие изменения связаны с испытательными работами на контактной сети.

Трамвай №2  ходит с Михайловской Борщаговки до ст. "Кольцевая дорога".

Как сообщал MIGnews.com.uа, 31 января, в Киев прибыли пять новых троллейбусов "Богдан" , которые оснащены кондиционерами, системами автономного хода и видеонаблюдения. Троллейбусы будут максимально комфортными и удобными для пассажиров, поскольку они оборудованы современными системами кондиционирования в кабине водителя и в салоне.

Теги материала: трамвай, общественный транспорт, Киев
Новости СМИ2
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