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В Киеве реконструируют еще одну транспортную развязку
06.01.2017 11:28

В Киеве реконструируют еще одну транспортную развязку

В Деснянском районе Киева будет реконструирована одноуровневая транспортная развязка (ул. Каштановая - ул. Оноре де Бальзака) с устройством по улице Оноре де Бальзака двустороннего дорожного движения. Об этом собщают в Киевской горгосадминистрации.

По данным КГГА, это увеличит пропускную способность дороги почти на 50%. Заказчик выполнения работ - Деснянская РГА.

В результате первого этапа реконструкции с организацией двустороннего движения на ул. Оноре де Бальзака (от улицы Каштановой до просп. Генерала Ватутина) уменьшился перепробег транспортных средств в целом, а жители микрорайона № 2 жилого массива Выгуровщина-Троещина смогли сократить маршрут движения при выезде с жилого массива в сторону станции метро "Петровка".

В КГГА учли положительные отзывы автомобилистов и обращения граждан касательно ускорения внедрения сквозного движения на всей протяженности ул. Оноре де Бальзака и решили реализовать второй этап реконструкции транспортной инфраструктуры, то есть реконструтровать транспортную развязку в одном уровне ул. Каштановая - ул. Оноре де Бальзака с устройством двустороннего дорожного движение на ул. Оноре де Бальзака.

Проектные и строительные работы будут финансироваться из городского бюджета.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в 2017 году в Киеве планируют ликвидировать реверс от моста Патона до Дарницкой площади

Теги материала: Киев, дороги, реконструкция, КГГА
Новости СМИ2
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