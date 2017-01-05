В Киеве спасли рыбака, который уплыл на отколовшейся льдине

В среду, 4 января, в Киеве к Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обратились рыбаки с просьбой спасти их товарища, который дрейфовал по Днепру на отколовшийся льдине. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Стоит отметить, что 36-летний мужчина занимался рыбалкой вблизи Московского моста, пока не оказался на расстоянии 200 метров от берега.
По данным источника, работники ГСЧС спасли мужчину, подплыв к нему на многофункциональной надувной лодке.
Кроме этого, спасатели отметили, что сейчас ледовый покров еще неустойчивый и тонкий и выходить не него крайне опасно.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Хмельницкой области спасли двух рыбаков, которых принесло на льдине из соседней области. Оказалось, что мужчины плыли на льдине из Черновицкой области.