Проректор Киевского вуза погорел на взятке

В среду, 4 января, сотрудники прокуратуры Киева совместно с Национальной полиции задержали первого проректора Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного при попытке получить неправомерную выгоду в виде взятки. Данную информацию распространил пресс-центр городской прокуратуры на официальной странице в Facebook.
Чиновник намеревался получить финансовое вознаграждение в размере 25 тысяч гривен за содействие в зачислении на II курс заочной формы обучения при переводе в академию из другого вуза.
Правоохранители произвели задержание во время получения должностным лицом второй части взятки.
По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 2 января, военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что помощник-консультант одного из народных депутатов парламентской коалиции был задержан во время получения взятки.