Проректор Киевского вуза погорел на взятке

MIGnews.com.ua

В среду, 4 января, сотрудники прокуратуры Киева совместно с Национальной полиции задержали первого проректора Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного при попытке получить неправомерную выгоду в виде взятки. Данную информацию распространил пресс-центр городской прокуратуры на официальной странице в Facebook.

Чиновник намеревался получить финансовое вознаграждение в размере 25 тысяч гривен за содействие в зачислении на II курс заочной формы обучения при переводе в академию из другого вуза.

Правоохранители произвели задержание во время получения должностным лицом второй части взятки.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".