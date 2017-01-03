Два незаконно проданных общежития НАУ требуют вернуть в госсобственность

MIGnews.com.ua

В собственность государства необходимо вернуть из незаконного владения два общежития Национального авиационного университета.

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киева.

По данным ведомства, добиваться возврата зданий, расположенных на улице Ветряные горы в Подольском районе столицы, намерены через суд.

"В 2015 году эти здания площадью 964,9 м² и 1076,96 м², находящиеся в сфере управления Минобразования и закрепленные за Национальным авиационным университетом, были незаконно отчуждены из государственного владения и в дальнейшем перепроданы частному лицу", - говорится в сообщении.

Так, учитывая выявленные нарушения, прокуратура уже подала иск в Подольский райсуд Киева с требованием вернуть указанное имущество территориальной общине столицы.

Стоит отметить, что с целью недопущения дальнейшего отчуждения объектов недвижимого имущества по ходатайству местной прокуратуры на спорное имущество наложен арест.

По данному факту зарегистрировано и расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.