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Два незаконно проданных общежития НАУ требуют вернуть в госсобственность
03.01.2017 18:50

Два незаконно проданных общежития НАУ требуют вернуть в госсобственность

В собственность государства необходимо вернуть из незаконного владения два общежития Национального авиационного университета.

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Киева.

По данным ведомства, добиваться возврата зданий, расположенных на улице Ветряные горы в Подольском районе столицы, намерены через суд.

"В 2015 году эти здания площадью 964,9 м² и 1076,96 м², находящиеся в сфере управления Минобразования и закрепленные за Национальным авиационным университетом, были незаконно отчуждены из государственного владения и в дальнейшем перепроданы частному лицу", - говорится в сообщении.

Так, учитывая выявленные нарушения, прокуратура уже подала иск в Подольский райсуд Киева с требованием вернуть указанное имущество территориальной общине столицы.

Стоит отметить, что с целью недопущения дальнейшего отчуждения объектов недвижимого имущества по ходатайству местной прокуратуры на спорное имущество наложен арест.

По данному факту зарегистрировано и расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что ПриватБанк работает только благодаря переходу в госсобственность.

Теги материала: общежитие, университет, суд, прокуратура, Киев
Новости СМИ2
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