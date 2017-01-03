Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 7 автомобилей и маршрутка

MIGnews.com.ua

Вечером вторника, 3 января, на проспекте Ватутина в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом информирует группа "ДТП и ЧП Киев" на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

По словам свидетелей, в результате аварии столкнулись 7 автомобилей и маршрутка. Информации о пострадавших пока не поступало.

Стоит отметить, что согласно данным системы "Яндекс. Карты", из-за ДТП образовалась огромная пробка, а скорость движения по Московскому мосту в направлении проспекта Ватутина составила 7 км/ч.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 31 декабря, в Киеве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие , в результате которого три человека получили ранения.