Неизвестные залили черный краской скандальный Театр на Подоле

MIGnews.com.ua

Фасад скандального киевского театра, который разместился на Андреевском спуске, оказался залит краской. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Алексей Кулишенко.

"Я не сторонник таких действий. Но люди у нас какие-то нервные", - подписал он два выложенных фото, на которых видно пятна черной краски на фасаде здания.

В комментариях под снимками пользователи Facebook вновь начали возмущаться относительно этого Театра. Многие вновь выступили против нахождения подобной архитектурной формы в исторической части Киева.

Некоторые люди обращают внимание на тот факт, что надругательства над зданиями, которые находятся на Андреевском спуске, происходят постоянно, а киевские власти на этот никак не реагируют и никого не наказывают.