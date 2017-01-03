Возле станции метро "Лукьяновская" взорвалась Газель

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, в Киеве возле станции метро "Лукьяновская" взорвалс и сгорел микроавтобус Газель. Об этом сообщило интернет-сообщество dtp.kiev.ua на свое странице в Facebook.

По предварительным данным, взрыв в микроавтобусе произошел из-за установленного на нем газобаллонного оборудования.

"Утреннее ЧП в Киеве у метро "Лукьяновская": взорвалась и загорелась припаркованная Газель с ГБО (газобаллонное оборудование). На месте работали несколько пожарных расчетов. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении сообщества.