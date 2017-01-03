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Возле станции метро "Лукьяновская" взорвалась Газель
03.01.2017 13:29

Возле станции метро "Лукьяновская" взорвалась Газель  Фоторепортаж

Во вторник, 3 января, в Киеве возле станции метро "Лукьяновская" взорвалс и сгорел микроавтобус Газель. Об этом сообщило интернет-сообщество dtp.kiev.ua на свое странице в Facebook.

По предварительным данным, взрыв в микроавтобусе произошел из-за установленного на нем газобаллонного оборудования.

"Утреннее ЧП в Киеве у метро "Лукьяновская": взорвалась и загорелась припаркованная Газель с ГБО (газобаллонное оборудование). На месте работали несколько пожарных расчетов. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении сообщества.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ночь на 27 декабря нетрезвый работник прокуратуры устроил в Киеве на Воздухофлотском проспекте резонансное ДТП, а потом вышел из автомобиля и сказал, что не был за рулем.  

Теги материала: автомобиль, пожар, Взрыв, газ, газовый балон, метро
Новости СМИ2
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