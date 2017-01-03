В Киеве одессит спрыгнул со смотрового моста возле "Глобуса"

MIGnews.com.ua

В центре Киева мужчина покончил жизнь самоубийством, сбросившись с моста на проезжую часть. Об этом сообщили в киевской полиции, пишет Обозреватель .

Отмечается, что инцидент имел место в понедельник, 2 января. 54-летний житель Одессы прыгнул со смотрового моста, который находится вблизи торгового центра "Глобус".

Когда медики прибыли на место инцидента, то уже не могли ничего сделать, так как смерть наступила мгновенно.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины случившегося. По предварительной версии инцидент квалифицируется как суицид.