Снегопад в Киеве: на улицы выехало более 200 единиц спецтехники

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 января, утром Киев накрыл мощный снегопад. В связи с эти на столичные улицы выехало 228 единиц снегоуборочной техники, а также 20 бригад дорожных рабочих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Техника и коммунальщики задействованы в уборке снега с целью обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов.

Кроме этого планируется, что если погодные условия и дальше будут ухудшаться, то количество спецтехники увеличат.

Также вся снегоуборочная техника и бригады специалистов полностью обеспечены горюче-смазочными и посыпочнымиа материалми для эффективной борьбы со снегом на дорогах.