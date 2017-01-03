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Снегопад в Киеве: на улицы выехало более 200 единиц спецтехники
03.01.2017 11:07

Снегопад в Киеве: на улицы выехало более 200 единиц спецтехники

Во вторник, 3 января, утром Киев накрыл мощный снегопад. В связи с эти на столичные улицы выехало 228 единиц снегоуборочной техники, а также 20 бригад дорожных рабочих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Техника и коммунальщики задействованы в уборке снега с целью обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов.

Кроме этого планируется, что если погодные условия и дальше будут ухудшаться, то количество спецтехники увеличат.

Также вся снегоуборочная техника и бригады специалистов полностью обеспечены горюче-смазочными и посыпочнымиа материалми для эффективной борьбы со снегом на дорогах.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, на Сочельник и Рождество Украину накроет сильное похолодание и снегопады.

Теги материала: Киев, снег, уборка, коммунальщики
Новости СМИ2
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