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Киев застрял в 8-балльных пробках
29.12.2016 16:00

Киев застрял в 8-балльных пробках  Фоторепортаж

Сегодня днем, 29 декабря, центр столицы парализовали пробки в 7 баллов. Об этом сообщает онлайн-сервис Яндекс. Пробки.

Движение стоит на участках проспекта Победы, бульвара Леси Украинки, бульвара Тараса Шевченко, Бессарабской площади, на улице Крещатик, на Площади Независимости, а также на проспекте Лобановского.

Также сильные пробки парализовали участки улиц Большой Васильковской, Вадима Гетмана, Довженка, Владимирской, Пушкинской, Банковой, Шота Руставели, Саксаганского, Эспланадной, Прорезной, Большой Житомирской и многих других.

Скорость движения на этих участках дорог достигает 3-7 км/час.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, столица Украины застряла в пробках из-за массовых ДТП. 28 декабря по состоянию на 12:00 было зафиксировано 10 аварий на дорогах города Киева.

Теги материала: ФОТО, автомобиль, скорость, пробки, яндекс, карты
Новости СМИ2
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