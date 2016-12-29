Киев застрял в 8-балльных пробках

MIGnews.com.ua

Сегодня днем, 29 декабря, центр столицы парализовали пробки в 7 баллов. Об этом сообщает онлайн-сервис Яндекс. Пробки .

Движение стоит на участках проспекта Победы, бульвара Леси Украинки, бульвара Тараса Шевченко, Бессарабской площади, на улице Крещатик, на Площади Независимости, а также на проспекте Лобановского.

Также сильные пробки парализовали участки улиц Большой Васильковской, Вадима Гетмана, Довженка, Владимирской, Пушкинской, Банковой, Шота Руставели, Саксаганского, Эспланадной, Прорезной, Большой Житомирской и многих других.

Скорость движения на этих участках дорог достигает 3-7 км/час.