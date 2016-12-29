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В киевском метро предлагают переименовать станцию "Петровка"
29.12.2016 14:15

В киевском метро предлагают переименовать станцию "Петровка"

В "Киевском метрополитене" предлагают жителям столицы обсудить идею о переименовании станции "Петровка" в "Почайну". Об этом идет речь в посте от Киевского метро в Facebook.

"В Киевсовете появилась идея переименовать станцию "Петровка" в "Почайну". Для метрополитена изменение названий - не новинка. За 56 лет работы уже переименованы 13 станций, причем одна аж дважды (Площадь Калинина - площадь Октябрьской революции - Майдан Незалежности). Пишите, как вам инициатива, потому что дальше #намусімзцимжити", - сказано в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киевском метро может через полгода появится 3G. Власти пообещали помощь операторам во внедрении данного новшества.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в новогоднюю ночь Киевский метрополитен будет работать до трех часов ночи. Такой же график обещают и в ночь на Рождество. 

Теги материала: Киев, Метрополитен, станция, название
Новости СМИ2
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