В киевском метро предлагают переименовать станцию "Петровка"

MIGnews.com.ua

В "Киевском метрополитене" предлагают жителям столицы обсудить идею о переименовании станции "Петровка" в "Почайну". Об этом идет речь в посте от Киевского метро в Facebook .

"В Киевсовете появилась идея переименовать станцию "Петровка" в "Почайну". Для метрополитена изменение названий - не новинка. За 56 лет работы уже переименованы 13 станций, причем одна аж дважды (Площадь Калинина - площадь Октябрьской революции - Майдан Незалежности). Пишите, как вам инициатива, потому что дальше #намусімзцимжити", - сказано в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киевском метро может через полгода появится 3G. Власти пообещали помощь операторам во внедрении данного новшества.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в новогоднюю ночь Киевский метрополитен будет работать до трех часов ночи. Такой же график обещают и в ночь на Рождество.