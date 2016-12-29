Кличко пообещал, что через три года проблема очередей в детские сады будет решена

MIGnews.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что через три года очередей в детские сады не будет. Об этом он заявил во время открытия дошкольного учебного заведения №791 в Киеве при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, передает NewsOne .

"В этом году мы открыли семь детских садиков. Мы поставили перед собой задачу открыть в следующем году 10 детских садиков…Через 3-4 года очередей в киевские детские садики не будет", - отметил он.

Также Кличко заявил, что в столице около 11 тыс. детей стоят в очереди, чтобы записаться в детский садик.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко посетили Рождественскую ярмарку на Софиевской площади в Киеве. Они гуляли по улочкам ярмарки, а также не отказались от глинтвейна.