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Кличко пообещал, что через три года проблема очередей в детские сады будет решена
29.12.2016 12:19

Кличко пообещал, что через три года проблема очередей в детские сады будет решена  Видеорепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что через три года очередей в детские сады не будет. Об этом он заявил во время открытия дошкольного учебного заведения №791 в Киеве при участии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, передает NewsOne.

"В этом году мы открыли семь детских садиков. Мы поставили перед собой задачу открыть в следующем году 10 детских садиков…Через 3-4 года очередей в киевские детские садики не будет", - отметил он.

Также Кличко заявил, что в столице около 11 тыс. детей стоят в очереди, чтобы записаться в детский садик.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко посетили Рождественскую ярмарку на Софиевской площади в Киеве. Они гуляли по улочкам ярмарки, а также не отказались от глинтвейна. 

Теги материала: Виталий Кличко, Киев, учебные заведения, дети
Новости СМИ2
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