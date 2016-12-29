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Транспорт Киева в праздники изменит маршрут и график работы
29.12.2016 10:08

Транспорт Киева в праздники изменит маршрут и график работы

В новогоднюю ночь и на время новогодних и рождественских праздников в работу наземного общественного транспорта и метрополитена Киева будут внесены изменения, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Это связано с проведением праздничных мероприятий на Софийской площади и Владимирском проезде, на участке от ул. Софиевской, 23 до Михайловской площади.

В КГГА информируют, что работа столичного метро и наземного общественного транспорта в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 будет продлена на 3 часа. И даже после прохождения последних поездов метро будет организована перевозка на наземних маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена.

В то же время, фуникулер в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 будет работать круглосуточно.

Кроме того, с 20:00 31 декабря 2016г. до 2:00 1 января 2017г., с 14:00 до 20:00 1 января 2017г., а также с 11:00 до 14:00 7 января 2016г. будет изменено движение троллейбусных маршрутов № 6, № 16 и № 18.

В частности, троллейбусный маршрут № 6 будет проследует по схеме: ул. Юрия Кондратюка - ул. Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - станция метро "Лукьяновская". В обратном направлении по этой же схеме;

Троллейбусный маршрут № 16 будет курсировать так: ул. Щусева - ул. Рижская - ул. Дорогожицкая - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский. Обратно по этой же схеме;

Троллейбусный маршрут № 18 будет проследует по следующей схеме: ул. Сошенко - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - ул. Сечевых стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский. Обратно по этой же схеме.

Автобусные маршруты № 24 и № 114 на время проведения мероприятий на Михайловской и Софийской площадях, а также Владимирском проезде будут курсировать по схеме движения рабочего дня.

В КГГА обещают, что в случае необходимости в ночь с 6 на 7 января 2017г. работа ночных маршрутов городского пассажирского транспорта будет усилена.

В ночь с 31 декабря 2016г. на 1 января 2017г. в режиме маршрутного такси до 5:00 утра продолжается работа автобусных маршрутов №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212 , 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

Как сообщал MIGnews.com.uа, с 30 декабря в Киеве начнут работать три ночные троллейбусные и один автобусный маршруты

Теги материала: Киев, общественный транспорт, график, Новый год, Рождество, праздник
Новости СМИ2
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