Центр столицы застрял в 7-балльных пробках

MIGnews.com.ua

Сегодня днем, 29 декабря, центр столицы парализовали пробки в 7 баллов. Об этом сообщает онлайн-сервис Яндекс. Пробки .

Движение стоит на участках проспекта Победы, бульвара Леси Украинки, бульвара Тараса Шевченко, Бессарабской площади, на улице Крещатик и на Площади Независимости.

Также пробки парализовали участки улиц Большой Васильковской, Вадима Гетмана, Владимирской, Пушкинской, Банковой, Шота Руставели, Саксаганского, Эспланадной, Прорезной, Большой Житомирской и многих других.

Скорость движения на этих участках дорог достигает 3-7 км/час.

По состоянию на 15:30 в центре зафиксировано около 5 случаев ДТП.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Киев застрял в пробках из-за массовых ДТП. 27 декабря по состоянию на 12:00 было зафиксировано 10 аварий на дорогах столицы.