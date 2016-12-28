Гройсман и Кличко отведали глинтвейн на Рождественской ярмарке

Вечером во вторник, 27 декабря, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко посетили Рождественскую ярмарку, которая расположена на Софийской площади в Киеве.

Об этом сообщается на Правительственном портале .

Стоит отметить, что на фото видно, как чиновники радостно гуляют по улочкам ярмарки, заходя в разные палатки с едой и напитками. Так, на одном из фото Кличко и Гройсман смакуют глинтвейн.

Также премьер и мэр не отказывали всем желающим в просьбе сделать новогоднее селфи с ними.