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Гройсман и Кличко отведали глинтвейн на Рождественской ярмарке
28.12.2016 13:00

Гройсман и Кличко отведали глинтвейн на Рождественской ярмарке  Фоторепортаж

Вечером во вторник, 27 декабря, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко посетили Рождественскую ярмарку, которая расположена на Софийской площади в Киеве.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Стоит отметить, что на фото видно, как чиновники радостно гуляют по улочкам ярмарки, заходя в разные палатки с едой и напитками. Так, на одном из фото Кличко и Гройсман смакуют глинтвейн.

Также премьер и мэр не отказывали всем желающим в просьбе сделать новогоднее селфи с ними.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Софийской площади в Киеве вместе с главной новогодней елкой страны 19 декабря открыли и рождественскую ярмарку, на которой ждут всех киевлян и гостей столицы. Журналисты Mignews.com.ua посетили ее и выяснили, во сколько же простому украинцу обойдется погулять на ярмарке.

Теги материала: ярмарка, Виталий Кличко, Владимир Гройсман, фото
Новости СМИ2
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