Гройсман и Кличко отведали глинтвейн на Рождественской ярмарке

Вечером во вторник, 27 декабря, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко посетили Рождественскую ярмарку, которая расположена на Софийской площади в Киеве.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Стоит отметить, что на фото видно, как чиновники радостно гуляют по улочкам ярмарки, заходя в разные палатки с едой и напитками. Так, на одном из фото Кличко и Гройсман смакуют глинтвейн.
Также премьер и мэр не отказывали всем желающим в просьбе сделать новогоднее селфи с ними.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Софийской площади в Киеве вместе с главной новогодней елкой страны 19 декабря открыли и рождественскую ярмарку, на которой ждут всех киевлян и гостей столицы. Журналисты Mignews.com.ua посетили ее и выяснили, во сколько же простому украинцу обойдется погулять на ярмарке.