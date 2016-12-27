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Требование снести новый фасад Театра на Подоле поддержало более 10 тыс. человек
27.12.2016 18:50

Требование снести новый фасад Театра на Подоле поддержало более 10 тыс. человек

Петицию с требованием демонтировать новый фасад Театра на Подоле подписали 10 029 человек. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на документ петиции на сайте Киевсовета.

"Андреевский спуск является общим наследием всего украинского народа, визиткой Киева и всей Украины. Одним из мест, ради которого туристы едут именно в Киев. Он должен быть сохранен в первобытном состоянии, таким, каким он был построен в 18 веке. Новые модернистские фасады полностью разрушают его историческую ценность и туристическую привлекательность", - пишется в петиции.

Автор петиции считает, что "новый фасад Театра на Подоле должен быть снесен, а улице должен быть возвращен исторический вид". Также автор говорит о том, что должностных лиц, которые дали добро на разрешение исторического центра Киева, должны привлечь к уголовной ответственности, а на данный момент их нужно уволить.

Петиция появилась на сайте Киевсовета 29 ноября. По правилам, для того, чтобы Киевсовет рассмотрел петицию, она должна набрать более 10 000 голов поддержки.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Градостроительный совет собирает круглый стол для обсуждения нового фасада Театра на Подоле, который вызвал бурные противоречия в обществе и шквал недовольства от жителей столицы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жители столицы подали в киевсовет петицию с тербованием вернуть старый фасад Театра на Подоле.  В петиции требование обосновано тем, что "новый фасад рушит историческую ценность и  туристическую привлекательность" Андреевского спуска.

 

Теги материала: Андреевский спуск, КГГА, петиция, Киев
Новости СМИ2
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