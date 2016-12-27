Пробки в Киеве: Автомобильное движение в столице парализовано

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, по состоянию на 18:30 пробки на дорогах Киева достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки.

В центре столицы движение практически остановилось на проспекте Победы (в районе станций метро "Берестейская", "Шулявка", "Университет"), бульваре Леси Украинкы и Дружбы народов, улицах Саксаганского, Короленковской, Хмельницкого, Крещатике, Большой Васильковской.

На Подоле медленно двигаются Нижний и Верхний Валы, улицы Баггоутовская, Набережно-Крещатицкая, Константиновская. В Соломенском районе движение утруднено на Чоколовском бульваре, улице Елены Телиги из-за большой концентрации ДТП и ремонтных работ. По той же причине "стоит" и Кольцевая дорога.

Сейчас сложно подъехать и ко всем мостам, ведущим на левый берег. При этом придется постоять и на мосту Метро и Южном, а свободно можно проехать по Патона, Московском и Дарницком.

На левом берегу автомобили движутся практически свободно. Водителям придется немного постоять лишь на пересечении бульвара Перова с проспектом Генерала Ватутина, на подъезде к метро "Черниговская" и на Дарницкой площади.

На данный момент на киевских дорогах произошло 18 дорожно-транспортных происшествий.