Движение транспорта в центре Киева остановилось из-за массовых ДТП

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, в столице Украины автомобильные пробки достигли 6 баллов, сообщается на сайте Яндекс-карты .

По состоянию на 12.00 в Киеве было зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий.

Пробки наблюдались на улицах Большая Васильковская, Короненковская, Саксаганского, Костантиновская, Павловская, Борщаговская, Туровская и на бульваре Леси Украинки и на Бессарабской площади. Скорость движения не превышала в месте скопления транспорта 10 км в час.

Движение также было затруднено на проспекте Победы, Набережном шоссе, площади Победы, Гаванском мосту и на улицах Большая Житомирская, Вадима Гетьмана и Жилянская.

Сайт сообщает, что утром пробки в столице составляли 3 балла.