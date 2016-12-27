Движение транспорта в центре Киева остановилось из-за массовых ДТП

Во вторник, 27 декабря, в столице Украины автомобильные пробки достигли 6 баллов, сообщается на сайте Яндекс-карты.
По состоянию на 12.00 в Киеве было зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий.
Пробки наблюдались на улицах Большая Васильковская, Короненковская, Саксаганского, Костантиновская, Павловская, Борщаговская, Туровская и на бульваре Леси Украинки и на Бессарабской площади. Скорость движения не превышала в месте скопления транспорта 10 км в час.
Движение также было затруднено на проспекте Победы, Набережном шоссе, площади Победы, Гаванском мосту и на улицах Большая Житомирская, Вадима Гетьмана и Жилянская.
Сайт сообщает, что утром пробки в столице составляли 3 балла.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 13 декабря, в Киеве по состоянию на 19:20 уровень пробок достиг 7 баллов.