Градостроительный совет собирает круглый стол в отношении Театра на Подоле

Во вторник, 27 декабря, состоится публичное обсуждение Театра на Подоле в связи с проектом нового фасада, который был возведен с нарушениями и вызвал шквал негативных отзывов от жителей Киева. Данную информацию обнародовал Департамент градостроения и архитектуры Киева на официальной странице в Facebook.
Встреча состоится в здании Градостроительного совета по адресу Крещатик,32. Объявление о намеченной встрече появилось в сети лишь за сутки до его проведения.
В рамках данного круглого стола будут подниматься вопросы:
- О презентации исследования ситуации, сложившейся вокруг здания Театра на Подоле, которое располагается по адресу Андреевский спуск, 20б.
- Презентация разработок дорожной карты публичного обсуждения и механизма принятия решения в отношении здания и других вопросов.
- Презентация видения механизма создания Рабочей группы.
- Заполнение анкет касательно дорожной карты и сбор мнений, а также принятие решений и механизма создания Рабочей группы.
Бывший депутат Киевсовета, активист Елена Ескина призвала неравнодушных к данной проблеме граждан обязательно принять участие в дискуссии.
"Отдельным направлением изучения должен быть вопрос, на каком основании были внесены изменения в проект и куда делись бюджетные деньги, которые предназначены на строительство театра", - сообщила она.
Также она считает, что необходимо выяснить, кто отвечал за этот проект и чтобы виновные понесли ответственность.
Известно, что Архитектурно-градостроительный совет, который рассматривал проект, сделал замечания и попросил архитектора Олега Дроздова учесть их. После этого Дроздов должен был предоставить проект на повторное рассмотрение и утверждение Советом, но не сделал этого.
Обновленный театр стал совершенной неожиданностью как для жителей столицы, так и для депутатов и чиновников.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 21 декабря, руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко сообщил, что до апреля 2017 года планируется создание и проведение независимой экспертизы в отношении реконструированного здания Театра на Подоле.