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Градостроительный совет собирает круглый стол в отношении Театра на Подоле
27.12.2016 10:35

Градостроительный совет собирает круглый стол в отношении Театра на Подоле

Во вторник, 27 декабря, состоится публичное обсуждение Театра на Подоле в связи с проектом нового фасада, который был возведен с нарушениями и вызвал шквал негативных отзывов от жителей Киева. Данную информацию обнародовал Департамент градостроения и архитектуры Киева на официальной странице в Facebook.

Встреча состоится в здании Градостроительного совета по адресу Крещатик,32. Объявление о намеченной встрече появилось в сети лишь за сутки до его проведения.

В рамках данного круглого стола будут подниматься вопросы:

  • О презентации исследования ситуации, сложившейся вокруг здания Театра на Подоле, которое располагается по адресу Андреевский спуск, 20б.
  • Презентация разработок дорожной карты публичного обсуждения и механизма принятия решения в отношении здания и других вопросов.
  • Презентация видения механизма создания Рабочей группы.
  • Заполнение анкет касательно дорожной карты и сбор мнений, а также принятие решений и механизма создания Рабочей группы.

Бывший депутат Киевсовета, активист Елена Ескина призвала неравнодушных к данной проблеме граждан обязательно принять участие в дискуссии.

"Отдельным направлением изучения должен быть вопрос, на каком основании были внесены изменения в проект и куда делись бюджетные деньги, которые предназначены на строительство театра", - сообщила она.

Также она считает, что необходимо выяснить, кто отвечал за этот проект и чтобы виновные понесли ответственность.

Известно, что Архитектурно-градостроительный совет, который рассматривал проект, сделал замечания и попросил архитектора Олега Дроздова учесть их. После этого Дроздов должен был предоставить проект на повторное рассмотрение и утверждение Советом, но не сделал этого.

Обновленный театр стал совершенной неожиданностью как для жителей столицы, так и для депутатов и чиновников.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 21 декабря, руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко сообщил, что до апреля 2017 года планируется создание и проведение независимой экспертизы в отношении реконструированного здания Театра на Подоле.

Теги материала: Киев, театр, КГГА, Виталий Кличко
Новости СМИ2
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