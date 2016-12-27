Градостроительный совет собирает круглый стол в отношении Театра на Подоле

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 декабря, состоится публичное обсуждение Театра на Подоле в связи с проектом нового фасада, который был возведен с нарушениями и вызвал шквал негативных отзывов от жителей Киева. Данную информацию обнародовал Департамент градостроения и архитектуры Киева на официальной странице в Facebook.

Встреча состоится в здании Градостроительного совета по адресу Крещатик,32. Объявление о намеченной встрече появилось в сети лишь за сутки до его проведения.

В рамках данного круглого стола будут подниматься вопросы:

О презентации исследования ситуации, сложившейся вокруг здания Театра на Подоле, которое располагается по адресу Андреевский спуск, 20б.

Презентация разработок дорожной карты публичного обсуждения и механизма принятия решения в отношении здания и других вопросов.

Презентация видения механизма создания Рабочей группы.

Заполнение анкет касательно дорожной карты и сбор мнений, а также принятие решений и механизма создания Рабочей группы.

Бывший депутат Киевсовета, активист Елена Ескина призвала неравнодушных к данной проблеме граждан обязательно принять участие в дискуссии.

"Отдельным направлением изучения должен быть вопрос, на каком основании были внесены изменения в проект и куда делись бюджетные деньги, которые предназначены на строительство театра", - сообщила она.

Также она считает, что необходимо выяснить, кто отвечал за этот проект и чтобы виновные понесли ответственность.

Известно, что Архитектурно-градостроительный совет, который рассматривал проект, сделал замечания и попросил архитектора Олега Дроздова учесть их. После этого Дроздов должен был предоставить проект на повторное рассмотрение и утверждение Советом, но не сделал этого.

Обновленный театр стал совершенной неожиданностью как для жителей столицы, так и для депутатов и чиновников.