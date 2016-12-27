Кличко заявил, что незаконно построенные высотки будут ликвидированы

MIGnews.com.ua

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице наблюдается большой процент незаконного строительства, в частности, многоэтажные жилые дома. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала NewsOne .

"Они незаконны даже в том, что отсутствуют инженерные расчеты, чертежи. Многие из тех людей, которые покупали квартиры, оказались обманутыми нечестными строителями", - заявил Кличко.

Со слов мэра, представители городского совета изучают документацию каждого объекта строительства перед тем, как дать разрешение вводить его в эксплуатацию.

"Потому что введя в эксплуатацию, мы берем на себя ответственность за тех людей, которые будут проживать в данном доме. По каждому из этих объектов будет вынесено отдельное решение, отдельная комиссия работает", - отметил Кличко.

Также он добавил, что если будут найдены возможности для легализации уже построенных объектов и введения их в эксплуатацию, это будет сделано, если же комиссия примет решение не в пользу застройщика, такие дома будут подлежать сносу.