Киевские власти проверят квартиры, где не установлены счетчики на воду

В Киеве планируют проверить квартиры, где не установлены счетчики на горячую и холодную воду.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственно администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.
Киевские власти планируют провести проверку для выявления квартир, где количество зарегистрированных людей не соответствует числу тех, кто фактически проживает и потребляет воду.
Отмечается также, что по итогам выявленных нарушений, киевлянам предложат механизм расчета за потребленную холодную и горячую воду.
Как сообщал Mignews.com.ua ранее, весной 2017 года киевские власти начнут проводить рейды по квартирам. Их целью будет выявление людей, которые нелегально проживают в помещениях, а также незарегистрированных домов. Напомним, оплата за коммунальные услуги в домах без счетчиков зависит от того, сколько людей в квартире зарегистрировано. Также подобные мероприятия смогут помочь киевским властям определить жилые помещения, которые сдаются в аренду без оплаты налогов в бюджет.