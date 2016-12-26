Киевские власти проверят квартиры, где не установлены счетчики на воду

MIGnews.com.ua

В Киеве планируют проверить квартиры, где не установлены счетчики на горячую и холодную воду.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственно администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

Киевские власти планируют провести проверку для выявления квартир, где количество зарегистрированных людей не соответствует числу тех, кто фактически проживает и потребляет воду.

Отмечается также, что по итогам выявленных нарушений, киевлянам предложат механизм расчета за потребленную холодную и горячую воду.